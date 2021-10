Cristiano Ronaldo risponde a Chiellini e Bonucci: "Ho vinto tutto, non ho paura di chi parla male di me"

Ultime notizie calcio - Cristiano Ronaldo in un'intervista concessa a Sky Sport ha risposto a Chiellini e Bonucci, che lo avevano criticato per la tempestica del suo addio alla Juventus:

"Non ho paura di quello che dicono le persone. Non è un mio problema se c'è qualcuno che non vuole vedere quello che faccio per le squadre. Ho vinto tutto, non ho paura di chi parla male di me. Dormo bene tutte le notti, vado a letto con la coscienza a posto. Vado avanti così perché continuerò a chiudere le bocche (delle persone, ndr) e vincere trofei. Le critiche sono parte del nostro lavoro, non mi spaventano anzi, le vedo come una cosa positiva. Se c'è qualcuno preoccupato per il mio rendimento è perché sanno quale è il mio valore".