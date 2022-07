Cristiano Ronaldo-Napoli, Alvino svela: "Notizie che possono solo fare male"

Calciomercato Napoli - Il calciomercato scatena i tifosi del Napoli con Cristiano Ronaldo accostato agli azzurri. Arriva la verità di Carlo Alvino che svela le possibilità di trattativa.

Cristiano Ronaldo-Napoli: le parole di Alvino

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Cristiano Ronaldo al Napoli? Si tratta di notizie, indiscrezioni che possono solo fare male. Conosciamo la politica societaria del club azzurro e non ci sono possibilità di arrivare al campione portoghese oppure ad altri calciatori che percepiscono un ingaggio decisamente non alla portata del sodalizio campano".