Giuntoli: "Rinnovo Mertens? Se ne parlerà a fine stagione, servono valutazioni a 360 gradi"

Ultimissime calcio Napoli - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita contro il Venezia. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Miihajlovic nonno? Non lo so, ma ha sicuramente un grande cuore dietro quella scorza burbera. Parlare solo di Coppa d'Africa è riduttivo, abbiamo avuto tanti infortunati da novembre in poi e la risposta del gruppo e del mister è stata straordinaria. Hanno creduto nelle qualità che avevano dentro, lo hanno dimostrato tutti gli elementi. Noi dobbiamo affrontare ogni gara al massimo, alla fine faremo i conti. Non è questo il momento né per guardare avanti né indietro. Il Venezia è una squadra allenata molto bene, sarà una gara difficile su un campo complicato. Anche chi ha vinto qui ha sofferto. Rinnovo Mertens? Abbiamo un'opzione, abbiamo tutto il tempo per valutare. A fine anno ci metteremo seduti e decideremo. La valutazione sarà a 360 gradi, valuteremo tutti i parametri".