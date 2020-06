Criscitiello: "Gattuso ha tolto qualità alla Juve: ha dato un'umiltà diversa a questa squadra abbassandola di qualche metro e difendendo in maniera perfetta"

Serie A - L'editoriale di Michele Criscitiello su TMW: "Gattuso ha tolto qualità alla Juve, ha tolto metri e ha negato gli 1 contro 1 a Sarri. Ha solo concesso cross dagli esterni ma che non hanno portato ad alcun vantaggio ai bianconeri, non avendo in area di rigore gente come Higuain, Milik o Mandzukic. Gattuso si è sistemato dietro coprendo ogni buco e ha tolto tutta l'inventiva ad una Juventus che non aveva metri per saltare l'uomo o per creare gioco. Di fatto ha tolto ossigeno e idee a Sarri. Certo, per fare questo, serve un grande sacrificio da parte di attaccanti e centrocampisti; quello che Gattuso ha ottenuto entrando nella testa dei calciatori. Decisivo il lavoro fatto da Insigne e Callejon/Politano. Gattuso, rispetto a Sarri, a Napoli fa un lavoro diverso. Sarri aggrediva sempre alto, allo sfinimento, andava a prendere gli avversari altissimi, mentre Rino con grande spirito di sacrificio ha dato un'umiltà diversa a questa squadra abbassandola di qualche metro e difendendo in maniera perfetta negli ultimi 30 metri e quando occorre anche 20 metri".