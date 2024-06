Criscitiello contro Manna: "Voleva cedere Di Lorenzo: non è da Napoli, sta facendo disastri!"

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, durante SportitaliaMercato ha dichiarato su Giovanni Di Lorenzo:

“Conte ha chiamato Di Lorenzo, ma il giocatore ha ribadito di voler andare via. Il popolo napoletano non lo vuole più anche perchè non sta andando all’Atalanta ma alla Juve. Nel summit di oggi si sono detti che fino al 30 giugno faranno le brave persone e poi dal 1 luglio inizierà la guerra di mercato. Il problema adesso è che Di Lorenzo a Napoli non può più giocare, mettetevelo in testa. Abbiamo capito, sappiamo che ha l’accordo e vuole giocare con la Juve, De Laurentiis ha detto già una volta di portargli un’offerta perchè nessuno è incedile - e l’hanno portata l’offerta - . Il problema è che Manna già sta facendo i disastri, non è un direttore da Napoli. Alla Juventus poteva fare il braccio destro di chi volete ma non può fare il direttore del Napoli. Vi sembra normale che un ds debba presentarsi con la balia?".