Napoli Calcio - “De Laurentiis ha parlato di cessioni in caso di offerte irrinunciabili? Anche Lotito fa così: per me, considerando che i club sono aziende, fanno benissimo. Milan? Se arriva una nuova proprietà per necessariamente fare 3-4 grandi acquisti per rinforzare i campioni in carica”, così Michele Criescitiello nel corso di un intervento a Radio 24.