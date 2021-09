Criscitelli: "Biglietti Napoli-Juve, ecco cosa sta succedendo"

Napoli Calcio - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Maurizio Criscitelli, presidente Napoli club Bologna:



"Napoli-Juventus? La vendita di tagliandi per i settori ospiti è solo per i sottoscrittori della tessera del tifoso della Juventus. Per i residenti in Campania vendita libera, dovrebbe partire oggi o al massimo domani mattina. Tantissimi non avevano ancora acquistato il biglietto in Campania perché non avevano la Fidelity Card. Sono ancora disponibili tutti i settori".