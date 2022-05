Crippa: "Zielinski senza carattere, Mertens doveva giocare di più"

Massimo Crippa è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Sono molto deluso dal Napoli. Le due partite con l’Empoli ti hanno portato via 6 punti, staresti a -1 dal Milan a tre giornate dalla fine con un calendario a favore. C’erano tutte le possibilità per vincere. Sono veramente deluso dal finale di stagione del Napoli, mi aspettavo il terzo scudetto, era il momento. Squadra senza personalità? Bisogna sempre trovare qualcosa che non va, il Napoli non aveva la rosa inferiore alle altre. Zielinski è sparito, a livello di carattere lascia a desiderare. Mertens è determinate per il Napoli, non è stato impiegato come gli altri anni. Insigne è stato esemplare".