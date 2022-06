Crippa: "Mertens? Tutto lasciava presagire il rinnovo, Dries fa bene a guardarsi in giro"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex centrocampista del Napoli Massimo Crippa, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Anguissa? Ha dato fisicità al centrocampo del Napoli, in tanti non lo conoscevano ma si è adattato subito con le sue qualità alla squadra di Spalletti. Forse nel finale ha avuto qualche problemino fisico, ma la sua stagione è stata dura tra campionato e Coppa d’Africa: ha avuto poco tempo per rifiatare, ma è una pedina fondamentale per il centrocampo.

Koulibaly in scadenza? Bisogna esser chiari in queste situazioni qui, capire subito quello che bisogna fare: se deve andare a scadenza, forse meglio cederlo subito e ripartire da una squadra più di prospettiva. Se va presa una decisione, va presa ora.

Mertens? Tutto lasciava presagire il rinnovo, ora invece non c’è nulla e Dries fa bene a guardarsi in giro: non sappiamo cosa si sia detto con De Laurentiis, ma se gli viene fatta una proposta importante magari rimane e meriterebbe questo riconoscimento per ciò che ha fatto”