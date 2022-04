Massimo Crippa è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Se si gioca a certi livelli bisogna anche saper gestire la pressione. A poche giornate dalla fine per vincere il campionato la squadra è venuta meno come sempre. Sono ancora convinto che Spalletti sia un grande allenatore".