Cremonese, Rastelli: "Gara con il Napoli in ritiro affascinante. Quando me lo hanno chiesto ho subito accettato"

Massimo Rastelli, allenatore della Cremonese (avversario dell’amichevole in ritiro con il Napoli) è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Affascinante per noi affrontare il Napoli di Ancelotti, abbiamo detto subito di sì quando ci è stato proposto. Sarà un ottimo test per capire a che punto siamo con il lavoro.

Con Koulibaly-Manolas cambia la lettura difensiva. Manolas è istintivo, servirà l’aiuto di Koulibaly che è cresciuto moltissimo. Se Ancelotti ha chiesto James vuol dire che già sa dove impiegarlo. Non c’è bisogno per forza di cambiare modulo, può dargli enorme libertà sotto punta. I numeri lasciano il tempo che trovano”.