Cremonese, Braida: "Gaetano vice-Lobotka? Cambiare ruolo può essere un bene, vi spiego"

Ariedo Braida, consigliere strategico della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal.

Braida ha parlato di Gianluca Gaetano che ha avuto fino all'anno scorso in prestito alla Cremonese. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it

“Gaetano alternativa Lobotka? Se Ancelotti e Spalletti, che sono grandi allenatori, lo hanno provato lì vuol dire che può farlo. Molti giocatori cambiando ruolo migliorano il loro rendimento, devono essere bravi gli allenatori a cogliere le loro caratteristiche migliori e perfezionarle.

Al Napoli auguro di continuare bene così come dimostrato nella prima parte di stagione. Noi, invece, vogliamo migliorare a cominciare dalla gara contro la Juventus dove ce la metteremo tutta per dimostrare di non essere battuti in partenza. Vogliamo raggiungere un obiettivo importante".