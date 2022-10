Cremonese, Alvini a Dazn: "Noi penalizzati dal mezzo rigore, usciamo a testa alta dopo aver messo sotto la capolista"

Al termine di Cremonese-Napoli ha parlato Massimiliano Alvini ai microfoni di Dazn:

"Abbiamo fatto una grande partita dignitosa. La partita è stata in bilico fino al 92esimo, la partita ha detto qualcosa di diverso rispetto il risultato finale. La Cremonese ha fatto una buona partita, abbiamo affrontato una squadra forte e prima in classifica. Loro sono stati facilitati da un mezzo rigore e commesso un'ingenuità sul secondo gol. Abbiamo fatto una partita importante. La palla di Mario Rui sul secondo gol è stata forte, la partita va analizzata sulle idee e noi siamo usciti troppo penalizzati da questa partita. La squadra è al 100% in queste idee, la squadra è sul pezzo. Nel mio lavoro non cambia niente, sono certo di quello che stiamo facendo".