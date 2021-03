Calciomercato Napoli - Graziani Battistini, agente di Alessio Cragno, è intervenuto a Calciomercato.it per parlare del suo assitito: "Credo che Cragno, senza andare troppo indietro, abbia dimostrato di essere il più forte in Italia, se non fra i migliori due, è il campo che ha parlato. Io credo che il campo abbia dimostrato chiaramente che lui meriti di essere almeno il secondo portiere della Nazionale. Ribadisco, penso che Cragno sia uno dei due portieri più forti in Italia".