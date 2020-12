Covid Campania, De Luca annuncia: "Controlli straordinari all'aeroporto di Capodichino per chi arriva dalla Gran Bretagna"

Covid Campania - Nuovo importante aggiornamento del governatore Vincenzo De Luca via Facebook. La Regione prende subito provvedimenti dopo l'annuncio di una nuova variante genetica più aggressiva individuata nel Regno Unito:

L'Unità di Crisi ha disposto, con decorrenza immediata, controlli straordinari all'aeroporto di Capodichino, in attesa degli atti governativi relativi al divieto di ingresso in Italia di cittadini provenienti dal Regno Unito. I passeggeri saranno sottoposti a controllo e scatterà in ogni caso la messa in quarantena per impedire la possibile diffusione di una nuova variante del virus. Le misure si applicano con effetto immediato.