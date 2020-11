Covid, arriva il tampone fai da te: "Risultati attendibili al 94%, ecco come funziona"

Tamponi Covid - E' confermato: arriva il test dai fa te per questo finale di 2020. E' un prodotto made in Napoli, realizzato della start-Up campana Testami e sviluppata da un team di ricercatori del Biogem di Ariano Irpino guidato da Michele Caraglia, ordinario di Biochimica dell'Università Vanvitelli.

Il professor Caraglia ne ha parlato nel corso di un'intervista rilasciata a Il Mattino. Ecco alcuni passaggi:

Professor Caraglia come si è arrivati a questo tampone innovativo?

«Da un'idea di Testami in collaborazione con gli infettivologi dell'ospedale di Caserta guidati da Paolo Maggi. L'obiettivo era rendere più agevole e sicuro il procedimento di prelievo dei tamponi nasofaringei minimizzando i fastidi ed evitando anche tutti gli ostacoli di un prelievo da terzi che presuppongono l'uso di una serie di precauzioni di sicurezza».

La manovra presuppone però una certa dimestichezza.

«Non è molto complicato e il tampone è meno profondo. Al paziente come guida viene fornito un tutor video. Si ottengono ottime performance con una quasi trascurabile riduzione dell'efficienza».

Il tampone deve essere conservato in maniera particolare?

Il virus non si degrada?

«È stabile, una sorpresa anche per noi. Questi virus a Rna come quello del raffreddore solitamente sono molto più labili. L'Rna virale è contenuto in un involucro, una membrana, che lo rende evidentemente abbastanza stabile fino a 48-72 ore».