Courtois: "Ho avuto allenatori che urlavano come dei pazzi, uno di questi è Conte!"

Il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois, ha parlato di Antonio Conte in un passaggio del suo discorso su Ancelotti, al podcast Rio Ferdinand Presents:

Â

"Ho avuto allenatori che urlavano come dei pazzi, uno di questi era Conte! È una questione di personalità , Zidane invece era più calmo, così come Ancelotti che ha perso la 'testa' solo in poche occasioni, quando accadeva qualcosa di veramente grave. Come quest'anno, che l'ha fatto un paio di volte. Ma mi piace questo equilibrio, perché quando uno come lui si arrabbia, le sue parole hanno un forte impatto sul gruppo".