Costacurta incredulo: "Ma cosa fa Mario Rui sul secondo gol del Parma? Perché raddoppia su Luperto?"

Alessandro Costacurta, ex calciatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club, trasmissione televisiva in onda su SkySport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Napoli? Credere di essere migliori di quello che adesso sembrano. Koulibaly deve capire che una volta non andava in difficoltà nel rincorrere gli avversari. Hanno paura di perdere lo scontro e poi hanno sinceramente sbagliato delle scelte che sembravano semplici. Se tu guardi il primo gol: le coperture non ci sono, incredibile. Il secondo gol: può capitare che Zielinski scivola però Mario Rui sbaglia a raddoppiare su Luperto, ma cosa fa?"