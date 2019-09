"Un regalino il rigore dato al Napoli". Così in un fuorionda Alessandro Costacurta, ex calciatore e commentatore di Sky Sport, in relazione all'episodio tanto contestato dal Liverpool che ha portato al penalty concesso dal direttore di gara al Napoli per il fallo di Robertson su José Maria Callejon. Parole che di certo non faranno piacere ai tifosi azzurri.