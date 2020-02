Costacurta: "Il Napoli ha vinto grazie ai cambi, ci sono ancora dei problemi ma la squadra è in fiducia. Ora serviranno tutti"

Ultime notizie calcio Napoli - Alessandro Costacurta, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, ha parlato nel post partita della partita tra la Sampdoria ed il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli ha vinto la partita grazie ai cambi ed alla sua panchina lunga. La Samp, grazie ad aggressività e corsa, era riuscita a mettere in piedi la partita ma poi quelli entrati dalla panchina per il Napoli hanno segnato i due gol e non può esserci spiegazione diversa da questa per capire cosa si cela dietro questo successo per la squadra di Gattuso. Oggi si sono evidenziati dei problemi, ma ora è una squadra in fiducia. I nuovi acquisti hanno portato qualità e aria nuova. Serviranno tutti nel Napoli e trovo difficile indicare dei titolari. I nuovi hanno portato una bellissima energia”.