Costacurta a Sky: "Ma questo Napoli è scarso oppure solo in difficoltà? Manca lucidità ai calciatori azzurri"

Alessandro Costacurta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Io l'ansia da prestazione non l'ho mai avuta. Sono sempre stato sicuro. C'è molto lavoro da fare, c'è più lavoro mentale: oggi si è capito. Bisogna fare anche lavoro fisico per il gioco che vuole fare Rino. Quando arrivò al Milan forse la situazione era peggiore. Qui a Napoli c'è la Champions. Difficile adesso pensare al quarto posto, domani potrebbe essere lontano 11 punti. Mario Rui avrebbe dovuto raddoppiare meglio su Gervinho in occasione del secondo gol, è stata una brutta lettura. Non doveva fare quel movimento, ha sbagliato. Dobbiamo chiederci se questo Napoli è scarso o in difficoltà? Gli errori individuali fanno pensare all'aspetto psicologico, si deve lavorare lì. Manolas sbaglia la lettura in occasione del primo gol del Parma. Ci sono errori uno dietro l'altro che sono solo di copertura, sono sicuro che lo sappiano anche loro. In questo momento manca lucidità anche ai difensori del Napoli".