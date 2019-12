Costacurta a Sky: "Ancelotti vuole togliersi la soddisfazione di passare il turno! Separazione da Carlo evitabile, il Napoli non è in una situazione tragica"

Alessandro Costacurta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Credo che Ancelotti voglia togliersi la soffisfazione di passare il turno di Champions League. E' un passo molto importante per il Napoli. Separazione? La scelta non è inevitabile. Il Napoli non è in una situazione tragica. Sono sorpreso dalla scelta di Mertens ma Ancelotti è uno che si basa molto, nelle scelte, su quello che vede negli ultimissimi allenamenti. Come ha detto anche Carlo, in campionato il Napoli è una squadra preoccupata ma a me sembra che non sia motivata come in Champions. E' capitato anche a me in carriera, bisogna avere la capacità di avere le motivazioni sempre alte ma non è facile tenere alto il livello in più competizioni. Il doppio impegno è difficile da gestire".