Costa (Sottosegretario alla Salute): "Il prossimo 30 settembre valuteremo se aumentare la capienza stadi. Entro fine anno potremmo arrivare al 100%" [ESCLUSIVA]

"Andremo avanti per gradi sulle riaperture, il Governo si è assunto un impegno con un Decreto: il 30 settembre sarà il momento in cui faremo una valutazione. Abbiamo rimandato tutto in quella data per capire l'impatto provocato dalle riaperture delle scuole. Il chiaro epidemiologico è molto positivo, prevedo già per fine mesi ci possano essere degli ampliamenti per quanto riguarda le capienze. L'obiettivo di portare gli impianti sportivi al 100%, con questo proseguire di quadro epidemiologico, sia molto concreto e raggiungibile entro la fine dell'anno. Ogni giorno dobbiamo richiamare i cittadini alla prudenza ed al rispetto del distanziamento e senso di responsabilità. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Green Pass? Ci ha permesso, insieme al vaccino, di iniziare un graduale ritorno alla normalità nel nostro Paese. Quando raggiungeremo il 90% dei vaccinati molte misure restrittive verranno riviste. Il Green Pass verrà usato fino a quando la pandemia non sarà sotto controllo"