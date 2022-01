Così Gianni Di Marzio scoprì Maradona: il retroscena svelato a Sky Sport raccontato da uno dei più grandi uomini immagine del calcio italiano scomparso oggi.

"Diego per me è stato la divinità del calcio, il più grande calciatore di tutti i tempi. A Buenos Aires lo feci giocare 10 minuti, fece 3 magie e subito definii un'opzione per il Napoli. Il presidente per fortuna era calabrese, poi per diversi motivi non fu possibile completare il passaggio. Sono stato con lui per tutto il periodo del Mondiale in Argentina. Quando andai via disse 'Mister non dimenticarti di Diego'. Tornai a Napoli e gli spedii subito tanti regali. Speravo fosse protetto di più perché era il dio del calcio".

