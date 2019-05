Fiorentina, Corvino: "Volevo Sarri, De Laurentiis mi anticipò! Sapevo che Higuain si sarebbe innamorato di lui. Tuta e sigaretta? Deve allenare non andare a Buckingham Palace"

Pantaleo Corvino, direttore generale della Fiorentina, sorride e scuote la testa di fronte allo scetticismo che suscita l'ipotesi di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Al ritiro del premio Cesarini, a Montemarciano in provincia di Ancona, Corvino ha detto la sua sul possibile approdo di Sarri in bianconero: "Che poi non so se Sarri possa essere davvero l'allenatore della Juventus, ne ho solamente letto e per me in linea teorica sarebbe una buona idea. Quando ero a Bologna, dopo aver conquistato la promozione volevo prendere Sarri, ma lui andò al Napoli e non potevo competere con De Laurentiis. Proprio in quei giorni venne a Bologna una famosa inviata di Repubblica per fare un'intervista e la sentivo parlare di Sarri e del suo stile. Siccome in quel periodo c'era Higuain che faceva le bizze e tardava il ritorno dall'Argentina, la giornalista sosteneva che il Pipita non aveva nessuna intenzione di farsi allenare da Sarri. Mi trattenni per un po', ma alla fine sbottai e dissi: mi scusi, ma lei sta sbagliando proprio tutto. Da tanti anni sono nel calcio e vi posso garantire che non ho mai visto un giocatore, e soprattutto un campione, giudicare un allenatore per come si veste, per come parla, per le sue idee politiche o perché fuma. I campioni come Higuain hanno solo un metro di giudizio per i tecnici: come allenano. E i casi sono due: o alleni bene o alleni male. Sarri è uno che allena bene e vedrà che Higuain si innamorerà di Sarri e del suo modo di lavorare. Il finale della storia non ve lo devo raccontare vero? Ripeto: io non so se la Juventus prenderà davvero Sarri. Qualora lo facesse sarebbe un'ottima idea, perché Sarri è un grande allenatore e lo ha dimostrato sia al Napoli che al Chelsea. E chi se ne importa se mette la tuta o tiene il mozzicone di sigaretta in mano: deve allenare una squadra di calcio, mica andare a Buckingham Palace per prendere il thè con la regina".