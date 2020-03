CorSport, Zazzaroni: "La Lega litiga soltanto, finalmente decide il Governo! Sulle semifinali di Coppa Italia..."

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Diretta Sportiva, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

SULLE PORTE CHIUSE: "Grazie a Dio decide il governo, è il suo compito stabilire le indicazioni principali. Tutti hanno visto il balletto di ca**ate fatte più o meno da tutti in questi giorni, speriamo che non vengano fatti altri casini ma non si può demandare alla Lega Serie A. A sentire una riunione della Lega verrebbe da chiamare il 118. Litigano anche pesantemente, non riescono a fare sistema".

SUL DOPPIO RINVIO DELLE SEMIFINALI DI COPPA ITALIA: "Quando lasci decidere a 20 manager diventa un casino, ognuno pensa per sé. Serviva l'intervento di un organismo esterno".