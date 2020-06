CorSport, Ramazzotti: "Contratti in scadenza? Ci sarebbe un accordo tra le parti per prolungarli, occorre uno sforzo di tutti"

Serie A - A Radio Marte, durante Marte Sport Live, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Andrea Ramazzotti, rilasciando alcune dichiarazioni:

”Si giocherà quasi tutti i giorni, partendo dalle 17,15. Con l’arrivo degli orari più caldi, la fascia oraria verrà posticipata. Non credo si possa sperare in una modifica del decreto, vedremo cosa accadrà nella giornata di oggi. Ci sarebbe un accordo tra le parti in causa per prolungare i contratti dei calciatori in scadenza. Essendo contratti privati, occorre uno sforzo di tutte le componenti ma ritengo ci siano tutte le condizioni perché questo accada”