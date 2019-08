CorSport, Palliggiano: "Non è il momento di vender James Rodriguez per il Real Madrid"

Davide Palliggiano, giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"L'infortunio di Asensio è molto lungo, poi quello di Hazard ed ora quello di Brahim. Non è proprio il momento adatto per vendere James, anche se poi il colombiano alla prima di campionato è rimasto tutto il tempo in panchina. Zidane è stato redarguito dal club quando parlò in un certo modo di Bale, questo non fa bene alla società perchè significherebbe svenderlo. Su James la società ha chiesto di andarci piano. Se si sbloccherà il tutto, succederà nell'ultima settimana di mercato in tutta fretta".