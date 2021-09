CorSport, Mandarini: "Osimhen, una giornata più che sufficiente. Mirante non arriverà, ecco quando sarà pronto Mertens"

Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport:

"Come sta Ospina? Aspetto anche io di saperlo. La Colombia ancora non ha pubblicato note in merito alle sue condizioni. Per la partita di venerdì è in dubbio, sono anche loro in attesa delle condizioni del portiere colombiano, mancano notizie ufficiali.

Il Napoli ha l’obbiettivo di portare Ospina dopo la partita con il Paraguay, nel momento in cui si trattasse di piccolezze tornerebbe e il Napoli lo risolverebbe in modo da averlo per la Juve. La Colombia non sta in una posizione tranquillissima e deve ancora qualificarsi, se fosse stata in una situazione diversa l’avrebbe mandato più facilmente.

Mirante in “affitto” è una buona soluzione? Non sono d’accordo, il Napoli non lo prenderà. Riguardo la partita contro il Leicester credo che concederanno le deroghe ma mi preoccupo maggiormente della squadra bianconera.

Quando rientra Mertens? Non credo contro la Juventus, penso servino un altro paio di settimane. Il ricorso di Osimhen lo vinciamo? Sono uno che odia piangersi addosso e sono contro al vittimismo soprattutto nel calcio ma mi sento di dire che l’episodio di Osimhen non merita due giornate di squalifica specialmente se si paragona alla situazione Immobile-Vidal dell’anno scorso. Anche a me quello non sembra uno schiaffo ma sicuramente il calciatore nigeriano deve dosare le sue azioni.”