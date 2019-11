CorSport, Mandarini: "Ghoulam ha una sfortuna incredibile, c’è sempre una spiegazione scientifica a quello che gli sta capitando"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport:

“Oggi dovrebbe andare in scena la prova tattica che è quella più indicativa per capire se Ancelotti realmente ha l’intenzione di passare al 4-3-3. L’assenza di tanti Nazionali non ha consentito al tecnico di fare delle prove, ma non chiedetemi chi giocherà, è già difficile in condizioni normali. Mi stuzzica capire con che modulo giocherà Ancelotti piuttosto di capire chi saranno gli uomini. Ghoulam ha una sfortuna incredibile, poi c’è sempre una spiegazione scientifica a quello che gli sta capitando”