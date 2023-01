CorSport - Due top club su Kim Min Jae, ecco quali sono!

Calciomercato Napoli - Il futuro di Kim Min Jae è uno degli argomenti caldi a fine stagione per i partenopei. Che vogliono blindare almeno per qualche anno il talento arrivato soltanto in estate dal Fenerbahce che però nel contratto ha preteso la clausola rescissoria. Fra i 45 e i 50 milioni di euro, preoccupa perché oggi facilmente accessibile per i club di Premier League o per una squadra come il PSG. E allora Giuntoli-De Laurentiis lavorano al rinnovo. E secondo quanto risulta a CalcioNapoli24, ci sarebbe già stato anche un primo contatto ravvicinato fra la dirigenza partenopea e l'entourage del calciatore.

Futuro Kim Min Jae fra rinnovo e top club

Ma su Kim ci sono già alcuni top club pronti a sedurre il coreano. Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato così a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero del futuro di Kim Min Jae fra rinnovo, clausola e offerte da top club:

"Con Kim si sta provando sia a ritoccare l’ingaggio che la clausola portandola da 48 a 65 milioni. Su di lui ci sono United e forse PSG, ma c’è grande volontà del giocatore di restare. Il fatto che si sieda a trattare lo dimostra, lui vuole avere la possibilità di giocare con continuità in un progetto vincente. Kvara resterà a meno di grandi sorprese".