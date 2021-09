CorSport, Barbano a CN24: "C'è un dato inedito che rende il Napoli migliore degli ultimi anni. Osimhen? E' sempre al centro della manovra"

Napoli calcio - Alessandro Barbano ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Tra tutte le squadre che abbiamo visto in queste cinque giornate, il Napoli è la migliore per qualità di gioco, tenuta atletica ed anche per la maturità. Quest'ultimo, se vogliamo, è un dato inedito guardando gli ultimi anni. Lo si nota nella razionalità, nei meccanismi perfetti, nella consapevolezza e nel non sprecare un solo pallone. Vedo una maturazione dei calciatori a cui viene chiesto di assumersi delle responsabilità nei tempi che il calcio richiede. Osimhen? Ha delle qualità particolare, oltre a recuperare tanti palloni e puntare la porta con un senso del gol che non ci aspettavamo, è sempre al centro della squadra chiamando sempre palla"