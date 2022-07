CorSera, Colombo: "ADL ha fatto di tutto per convincere Dybala ieri in una call: il retroscena"

Calciomercato Napoli - Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera è intervenuta in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Mi era giunta voce di un'accelerazione decisa del Napoli per Dybala. C'è stata una call ieri pomeriggio con Antun e lo stesso Dybala. De Laurentiis ha usato tutte le sue armi dialettiche e di adulazione e persuasione per convincere il ragazzo, tanto che ieri mi dicevano che il Napoli si era mosso in maniera più decisa. L'interesse della Roma c'è ma devono prima vendere Zaniolo mentre l'Inter sembra più defilata"