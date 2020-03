Marolda a CN24: "Barcellona-Napoli a porte aperte, resta qualche remora. Milik? Cederlo porterebbe soldi, con Mertens no"

Ultime calcio Napoli - Francesco Marolda, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Speriamo che quando si giocherà Barcellona-Napoli si sia lontani dai rischi. Leggere oggi che si giocherà a porte aperte fa riflettere, qualche remora resta. Quella che sembrava prima una possibilità remota di giocare coppa Italia ad agosto, ora comincia a diventare una ipotesi possibile. Bisognava chiudere subito gli stadi, privandosi dei tifosi, per andare avanti. Lo si è capito troppo tardi. Porte chiuse unica soluzione, a patto che non succeda altro. Mertens-Milik? Nelle scelte di un club ci sono sempre dinamiche diverse. Milik non gode della fiducia totale del club forse, con remore di carattere fisico. Se cedi il polacco prendi soldi, se cedi Mertens no. Pensare che resti Gattuso è qualcosa di possibile. Meret? L'addio agli europei è quasi certo. Se non giochi, difficilmente vai. E' stato anche sfortunato, sta subendo diversi acciacchi. La scelta di Ospina è chiara, Gattuso preferisce l'esperienza e l'avvio dell'azione da dietro: questo mette i brividi anche a noi quando si comincia la manovra da dietro".