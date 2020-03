CorrSport, Giordano: "Col Torino c'è stata una sorprendente novità. Questa è una squadra di talento, grazie a Benitez. Rinnovi? Il primo calciatore sarà..."

Ultime calcio Napoli – Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8:

“Koulibaly? Non ha fatto la preparazione, ha finito la coppa d'Africa il 19 luglio. Bisognava fare una scelta, se non fosse andato in campo nelle prime due giornate, avremmo avuto tante lamentele. Maksimovic? Sente l'ambiente e la fiducia. Fino allo scorso anno sentiva la pressione del vociare sul fatto che non potesse giocare a quattro ma a tre. Incontro Mertens? L'incontro era a due con De Laurentiis. Sabato è stata la prima partita che per percentuali d'attacco la catena di destra ha battuto la catena di sinistra: il Napoli ha sempre attaccato a sinistra con Sarri e Ancelotti. Questo mostra la versatilità del gioco e delle scelte e la consistenza dell'esterno Di Lorenzo. Il giorno in cui andrà via Callejon, però, saremo tutti più tristi: non c'è calciatore che ha quel tipo di intelligenza. Mertens? E' di un'altra categoria e in organico nel Napoli è sempre davanti a tutti nel suo ruolo. Ha caratteristiche uniche. Il Napoli è una squadra di talento ma il ciclo vincente ha un solo padre: Rafa Benitez! Lo spagnolo è passato da Gamberini ad Albiol, arrivano Mertens e Callejon. Il Napoli aveva chiuso per Nainggolan e Astori, Benitez blocca l'operazione e prende Koulibaly a 7mln. Rafa non voleva Damiao, aveva fatto due nomi, Suarez e Higuain. Rinnovi? Il primo annuncio sarà quello di Makismovic, la cosa va solo messa nero su bianca. Poi credo Zielinski, il suo management ha trovato un accorso quasi. Hysaj rinnova e poi parte. I manager di Milik, poi, hanno offerte ma restano conservate. Il Napoli vuole 60mln per la cessione dell'attaccante polacco”.