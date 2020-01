CorrSport, Giordano: "Amrabat-Napoli, gli agente cercano di abbassare la clausola. Comparso oggi Pinamonti, ma può esserci un'opportunità a breve..."

Ultime calcio Napoli – Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8:

“Ieri abbiamo visto la capacità del Napoli di lavorare bene nelle due fasi. Fase offensiva e difensiva perfetta. Poi c'è stata la scintilla con un allenatore che sa farsi sentire. Il Napoli con l'Atalanta era ad un punto dal quarto posto. E' andata come è andata. Le gare normali il Napoli le gioca bene, solo con la Roma ha sbagliato gara. Questi calciatori sono importanti, andati vicini allo scudetto, noi volevamo la scossa, loro volevano ritrovare se stessi. I procuratori di Amrabat stanno cercando di ottenere qualcosa dall'accordo ed è legato alla clausola rescissoria. Se la società investe tanto, non puoi non metterla a meno di 70mln ma loro la vorrebbero a 40mln. Belotti può essere soggetto di mercato, a Torino qualcosa può succedere. Oggi è comparso anche il nome di Pinamonti”.