CorrSport, Giordano: "A Brescia c'era una spia della Liga per Fabian: vi rivelo un retroscena sul suo arrivo"

Ultime calcio Napoli – Antonio Giordano, giornalista de Il Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8:

“Andando a fare un giro nel museo del Barcellona si vedrà qualcosa di Maradona messo in un angolo. Un peccato. Non ebbe modo di far vedere il suo valore, anche per l'infortunio. E' un Napoli un po' più provinciale che oggi corre meno in avanti ma sa quando farlo. A Milano, contro l'Inter, adottò il catenaccio e non si deve vergognare di farlo. Fabian? Sarà il suo mercato: un calciatore di questo livello non può che essere lusingato dalle grandi di Spagna ma anche della Premier. A Brescia c'era una spia della Liga. In Spagna lo rimpiangono, si sono fatti scappare un giocatore del genere. Bravo Giuntoli a scovarlo, bravo Davide Ancelotti che si innamorò di lui. Quando a Roma Carlo Ancelotti e Giuntoli si incontrarono per la prima volta, subito partì tutto in quanto era un nome che volevano prendere tutti. Un giocatore, davanti a certe offerte, vanno ceduti ma non per 80 mln che sono troppo pochi”.