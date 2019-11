CorrMezz, Scozzafava: "La voce di Ancelotti è arrivata forte nel Palazzo: Napoli capisca che non è qui per mare e sole"

Ultime notizie calcio Napoli - Monica Scozzafava, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Ancelotti ha ragione, serve capire quando si sprecano critiche eccessive in questa città. La voce di Ancelotti, all'interno del palazzo, è arrivata decisa. Chi pensa che questa persona sia qui a vedere mare e sole, non ha capito la grande forza e il valore di questo allenatore. Milan? Il Napoli arriva più forte per la forza del club e la solidità. In campo poi vanno i calciatori ma il Napoli parte avanti. E' la volontà dei giocatri che deve far superare la storia dei rinnovi contrattuali. Esiste la professionalità, la volontà. E' nella testa dei giocatori che deve scattare quella molla per risollevarsi. I calciatori del Napoli, se superano la storia dei rinnovi, allora possono sentirsi spalleggiati e forti dalla propria società. Sarà una partita da vedere e il risultato sarà determinante per l'una e l'altra squadra".