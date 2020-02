CorrMezz, Scozzafava: "Ci eravamo illusi nel dire che il Napoli era guarito dopo i risultati positivi: c'è una fragilità mentale evidente"

Ultime calcio Napoli - Monia Scozzafava, giornalista del Correire del Mezzogiorno, ha parlato ai microfoni di Radio Goal in onda su Kiss Kiss Napoli. Queste le dichiarazioni raccolte da CalcioNapoli24:

"Ci eravamo illusi nel dire che il Napoli era guarito dopo i risultati positivi. Gattuso aveva guardato il bicchiere mezzo pieno, ma i picchi di alti e bassi continuano ad esserci in questa stagione. La squadra si sgretola alle prime difficoltà. La squadra aveva tenuto fino al secondo gol subito, poi è crollata. Il rigore poteva cambiare tutto su Milik, ma c'era il tempo per rimediare. E' una fragilità mentale, dovuta anche ad alcuni calciatori che non giocavano da tempo. 4-3-3? La ricetta non era il 4-3-3. Ancelotti non è l'ultimo arrivato, se non lo faceva aveva delle convinzioni. Gattuso è arrivato ma non ha la bacchetta magica. Se non si poteva fare prima, ora anche. Lui comincia a farlo, ma per avere maggiore equilibrio deve schierare una linea da 4 anche se non gli piace e cambia in corsa".