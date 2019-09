Corriere dello Sport, domani l'intervista di Koulibaly: in primo piano la voglia di migliorare il mondo [FOTO]

"La penna s'è messa a scivolare via, assai velocemente, per non perdersi neanche una parola di Kalidou Koulibaly, il simbolo di una sfida seria che ha bisogno dell'impegno d'ognuno di noi. E il calcio, per un bel po', è scivolato ai margini di una chiacchierata che resta dentro di me, spero anche dentro di voi, su un argomento che riguarda la nostra coscienza, i sentimenti, l'educazione. Rispetto: spero ne abbia dato, io, riportando perfettamente, sul Corriere dello Sport-Stadio di domani, quel desiderio di civiltà che Koulibaly ha voluto diffondere intorno a sè. La voglia di un mondo (di un calcio) migliore del quale abbiamo tutti bisogno". Questo il commento di Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, che ha intervistato il difensore del Napoli.