Ultime notizie - Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), ha parlato delle mascherine da usare eventualmente anche nella fase 3:

"Le mascherine chirurgiche possono esser utilizzate anche per un uso prolungato da 2 a 6 ore ma non ci sono evidenze che ne garantiscano il riutilizzo in sicurezza e neppure il ricondizionamento. Per quelle di comunità dipende dal materiale con cui sono realizzate ma queste non hanno potere filtrante, fungono solo da barriera"