Coronavirus, la dott.ssa Rodinò, psicoterapeuta: "Dovete coccolare i vostri figli. Notiziari? Guardateli solo la mattina"

Ultimissime calcio - Rosanna Rodinò, psicologa e psicoterapeuta, è intervenuta durante Maracana su TMW Radio per spiegare come gestire la situazione in casa con i propri figli in questo periodo di emergenza.

Come bisogna gestire i propri figli in questa situazione di emergenza?

“Vorrei dare un consiglio fondamentale: proteggendo voi stessi proteggete i vostri figli. I bambini sono sempre connessi con noi. Capiscono e percepiscono le emozioni dei genitori. Non dobbiamo però mascherare le emozioni che stiamo vivendo in questo periodo. Non nascondete la paura e la preoccupazione. Dobbiamo cercare di esternare la paura ma dobbiamo dimostrare di saperla gestire. Se i figli percepiscono la nostra impotenza davanti la paura, si sentono abbandonati. L’impotenza si combatte con il fare qualcosa con i propri figli. Si possono organizzare delle videochiamate con gli amici dei bambini per cercare di tornare alle vecchie abitudini e per evitare di sentirsi isolati. Dobbiamo essere più partecipi e coccolare di più nostri figli, cercare di entrare in contatto con loro e cercare di capire quali sono le loro sensazioni. Ai bambini fa bene essere capiti e compresi. Bisogna avere una particolare attenzione per i propri figli”.

Fa bene vedere i notiziari ai bambini più piccoli?

“Non è che non dobbiamo essere informati, ma il notiziario fa bene vederlo una o due volte al giorno. Aumenta solo la preoccupazione e la paura e di conseguenza aumenta anche quella dei figli. Bisogna evitare di vedere le immagini del notiziario la sera perché ci spaventa, ci traumatizza e non ci permette di dormire. Sia noi che i nostri figli. I notiziari andrebbero vista la mattina o il primo pomeriggio”.

Quali sono i rimedi per le persone che non riescono a dormire?

“Durante il giorno va fatta attività fisica perché è importante stancarsi per dormire. Dalla sera in poi sarebbe opportuno evitare di leggere e sentire le notizie negative di questo periodo e ci impediscono di dormire. I bambini più piccoli si spaventano nel vedere la faccia preoccupata dei propri genitori. Non bisogna nascondere la paura ma bisogna dimostrare al figlio di saperla gestire dicendo sempre la verità su ciò che sta succedendo”.

Come si spiega al proprio figlio il momento che stiamo vivendo?

“È importante trasmettere al bambino il fatto che tutti stiamo facendo qualcosa per sconfiggere il virus. Ognuno di noi fa la sua parte. Dalla famiglia fino al medico e all’infermiere. Il messaggio che dobbiamo mandare al bambino è che stiamo combattendo tutti insieme per sconfiggere un avversario. Siamo tutti attivi per cercare di fare qualcosa”.

Come bisogna gestire il tempo dei figli con la tecnologia?

“Fare le videochiamate con i propri amici è positivo. Non stare davanti la televisione continuamente ascoltando le notizie, bensì guardarsi un bel film con tutta la famiglia. Stare da soli davanti a uno strumento, telefono, PlayStation, etc. non fa assolutamente bene”.