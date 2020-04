Coronavirus, il Ministro della Salute Speranza: "Sono un appassionato di calcio, ma con 400 morti al giorno non credo sia una priorità per il Paese"

Notizie calcio Napoli - Il Ministro della Salute Speranza ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Capital: "Sulla app ‘Immuni’ è stato già firmato il contratto così che possa accelerare nel più breve tempo possibile. L’app è uno degli strumenti: in questa vicenda non c’è una mossa salvifica. Sono un grande appassionato di calcio ma con più di 400 morti al giorno con sincerità è l’ultimo problema di cui possiamo occuparci. Lo dico con il massimo rispetto però viene prima la vita delle persone. Le priorità del Paese oggi sono altre. Lavoreremo perché a un certo punto si possa riprendere la vita normale ma ribadisco che la priorità in questo momento deve essere ancora salvare la vita delle persone"