Coronavirus, Hamsik confessa: "Situazione preoccupante qui in Cina, vi spiego! Ecco come guarderò Napoli-Barcellona"

Marek Hamsik ha parlato della sfida di UEFA Champions League a MARCA (clicca qui per l'intervista integrale), ecco un estratto sul Coronavirus e su dove guarderà Napoli-Barcellona:

Innanzitutto, ci racconti cosa sta accadendo a causa del coronavirus?

"A gennaio non era così grave la situazione, ma ora sembra preoccupante. Non sappiamo quando il campionato ripartirà e dobbiamo rispettare il naturale processo della malattia. Non è facile e si dovrebbe rassicurare tutti".