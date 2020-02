Hamsik: "Napoli, al San Paolo possiamo batterli! Sarà dura per il Barça, mai compatti come con Gattuso. Mertens mi supererà, è un grande"

Napoli-Barcellona, lo storico capitano del Napoli, Marek Hamsik, attualmente in forza al Dalian Yifang presenta la sfida ai colleghi spagnoli. Lo slovacco è ancora detentore del record di marcatore di tutti i tempi in maglia azzurra, ma tallonato da Dries Mertens.

Marek Hamsik ha parlato della sfida di UEFA Champions League a MARCA:

Innanzitutto, ci racconti cosa sta accadendo a causa del coronavirus?

"A gennaio non era così grave la situazione, ma ora sembra preoccupante. Non sappiamo quando il campionato ripartirà e dobbiamo rispettare il naturale processo della malattia. Non è facile e si dovrebbe rassicurare tutti".

Cosa dicono i tuoi amici di Napoli sul fatto che il virus si sta diffondendo in Italia?

Napoli è la tua seconda casa. Come guarderai la partita?

Guardi tutte le partite di 'Napoli'?

"In Cina, per ora, è impossibile, ma in Europa non me ne perdo una. Con Gattuso siamo migliorati, siamo più compatti, più di quanto lo fosse il Napoli prima. Vedremo se saremo in grado di mettere in difficoltà il Barça".