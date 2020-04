Coronavirus, Fedele: "Sono distrutto, ho perso un amico. Saviano? Il mondo ci sta ridendo addosso..."

Ultime notizie calcio - Enrico Fedele, opinionista sportivo ed ex dirigente, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 21:

"Saviano si trova in quarantena e non sa quanto durerà. Tutti abbiamo bisogno di tranquillità. Posso dire che un mio carissimo amico del Vomero non ce l'ha fatta, in ospedale, da solo ed aveva un figlio. La notizia mi ha sconvolto. Nella fase due dobbiamo adottare tutte le cautele del caso altrimenti rischiamo davvero di non riprenderci più, di non uscire da questa brutta situazione. Quanto accaduto a Saviano è assurdo, il mondo ci sta ridendo addosso".