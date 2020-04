Coronavirus, De Magistris: "Così aiuteremo cittadini e commercianti. E in estate..."

Aggiornamenti coronavirus - Emergenza da Covid-19, parla Luigi De Magistris. Il sindaco di Napoli, intervistato da La Repubblica oggi in edicola, ha parlato degli interventi dell'amministrazione in vista di maggio e della fase 2.

Coronavirus, il piano di De Magistris

Il fondo comunale di solidarietà, riferisce il primo cittadino, proseguirà solo ce ci sarà un aiuto dello Stato: "Con questa iniziativa siamo intorno a 16mila famiglia assistite: con 300 euro per 3 settimane, e possibilità di accedere ad altri 100 euro per l’altra settimana. E poi c’è il Banco Alimentare di Mutuo soccorso, per altre migliaia di famiglie. Per rispondere alla domanda: contiamo sul fatto che il premier Conte su sindaci per rifinanziarla . Altrimenti, a maggio non siamo in grado di sostenere tutto questo. Ma tengo molto anche alle residenze, 154 posti letto, a disposizione di medici infermieri che non volevano esporre a rischio le famiglie".

Pronte misure ad hoc anche per commercianti ed esercienti: "Siamo preparando la misura più forte. Esenzione di tutte tasse imposte e tributi fino a tutto il 2020 per tutte attività produttive: a condizione che mantengano le posizioni lavorative. È un’operazione che incuba 1 miliardo di euro. Ecco perché il governo deve ascoltare i sindaci".

De Magistris poi non ha dubbi: sarà un'estate di eventi e collettività, seppur nelle norme previste: "Come sarà maggio? Eventi e prudenza. Sarà caloroso, pur nella distanza di protezione. Come l’estate: davvero ricca di tante offerte, tanti appuntamenti apposta per distribuire il pubblico. Dobbiamo essere vigili, attenti, ma fiduciosi. La città ci viene incontro con il suo clima e le piazze. Anche così ci rialzeremo".