Coronavirus Campania, De Luca: "Situazione non buona, in arrivo decisioni su scuola e non solo"

Coronavirus Campania - Messaggio del governatore Vincenzo De Luca via Facebook:

Appuntamento alle 14.45 per fare il punto sui contagi (vi anticipo che la situazione non è buona), e sulle scuole, dove sono in arrivo importanti decisioni. Aggiornamenti e novità anche sul fronte della campagna per le vaccinazioni.

Poi vi racconteremo le altre importanti iniziative che intendiamo mettere in campo per il rilancio della Campania e, come sempre, con parole di verità, commenteremo le vicende più rilevanti riguardo alla situazione italiana.

Non mancate.