Coronavirus, Ascierto: "Non vanifichiamo tutto, basta poco per far risalire i contagi! Mascherine, sport e nuova ondata? Vi spiego"

Ultime notizie. Il dottor Paolo Ascierto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Mattino:

«Vedo gente in giro senza mascherine che non rispetta la distanzia sociale, ma il numero di infezioni è ancora alto. Tra giovedì e venerdì scorso c'era anche traffico. Stessa situazione nella zona ospedaliera, al rione Alto. Sembra prevalere il rompete le righe».



E invece, occorre cautela

«Atteggiamenti, che non voglio dire irresponsabili, ma dettati dalla sensazione che sia tutto finito, sono pericolosi in una fase tanto delicata come quella della graduale ripresa delle attività. Ora non si può tirare sospiro di sollievo».



Anche se i contagi sono ridotti, soprattutto in Campania e nel resto del Sud?

«Credo che proprio questo abbia influito negativamente: un giorno a Napoli si sono avuti zero contagi, per quattro consecutivi non è moro nessuno, sono diminuiti i pazienti nelle terapie intensive. Ma basta poco perché la situazione peggiori».



Ritiene sia un errore anche il via libera appena dato a diverse attività, come il delivery, il cibo da asporto, o la riapertura di cartolerie e librerie?

«Qualcosa deve riprendere, ma proprio per questo è importate fare attenzion. Bisogna rispettare il distanziamento sociale, lavare spesso le mani, andare nelle librerie o nelle cartolerie se necessario. E portare sempre la mascherina».

Nemmeno la cura Ascierto può bastare, con i suoi oltre 4000 pazienti trattati?

«Certo che no. I risultati sono incoraggianti, a giorni verranno resi noti dall'Aifa, l'Agenzia nazionale del farmaco, e io terrò una prima relazione sulla ricerca scientifica al meeting annuale dell'Aacr, l'American association for cancer research».

Giovani con il Covid-19 ricoverati in rianimazione, non solo al Nord.

«Abbiamo trattato con successo un ragazzo del 1993. Di appena 27 anni, e tanti colleghi medici... Persone che mai avremmo immaginato di vedere in terapia intensiva... Solo i grandi sacrifici del lockdown hanno consentito il contenimento dei casi. Ma, è decisivo ripetere, non basta appunto un giorno di contagi zero: come recita un vecchio adagio, una rondine non fa primavera. Occorre che un andamento costante, e poi è necessario avere il vaccino».



E lo sport?

«Bene le fasce orarie, niente jogging di gruppo».

È preoccupato da una seconda ondata di contagi temuta, se non ora, in autunno?

«È presto per parlarne, ma è chiaro che può accadere. Anche a Wuhan, dove si è arrivati a zero infezioni il 20 marzo, c'è poi stato un ritorno del virus».