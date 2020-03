Coronavirus, a Caserta guarito un 39enne curato con il Remdesivir! Il prof. Maggi: "Era in rianimazione, trattatato anche con farmaci anti HIV e malaria"

"Un paziente di 39 anni dell'ospedale "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta positivo al coronavirus è guarito dopo il trattamento con Remdesivir, un farmaco che, nei pochi casi in cui è stato utilizzato finora, ha dimostrato di essere efficace nella lotta contro il Coronavirus". A scriverlo è il portale online de la Repubblica che ha intervistato il prof. Paolo Maggi, direttore dell'Unità operativa complessa di Malattie infettive dell'ospedale casertano e docente dell'università Vanvitelli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il paziente positivo al Covid -19 era ricoverato nel reparto di Rianimazione, è stato trattato per pochi giorni con Remdesivir, in combinazione con farmaci anti-hiv e antimalarici. Le sue condizioni sono migliorate, è stato estubato e si è negativizzato al tampone. È guarito, ma per la ripresa e le dimissioni ci vorrà ancora del tempo".